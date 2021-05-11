شاهد.. صواريخ المقاومة تصيب مستوطنة إسرائيلية بعد فشل القبة الحديدية في اعتراضها

أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وابلًا جديدًا من الصواريخ تجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال.

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام، مقطعًا مصورًا من داخل مستوطنة عسقلان الإسرائيلية، بعد سقوط عدد من صواريخ المقاومة في المستوطنة، وفشل القبة الحديدية الإسرائيلية في اعتراضها.

وذكرت قناة “الحدث” أن وابلا من الصواريخ أُطلق تجاه مستوطنات الاحتلال، مشيرة إلى أن القبة الحديدية لا تتوقف عن اعتراض الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

من جانبها، ذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية أن جيش الاحتلال شن سلسلة من الغارات الجوية على مدينة غزة.

ووجه جيش الاحتلال تحذيرا لسكان غزة بالابتعاد عما سماها مواقع حماس في المناطق السكنية.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قواته ستكثف الهجمات على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم التصعيد بوتيرة الهجمات في غزة.