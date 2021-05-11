سيميوني: علينا أن ننسى الحكام.. ونقطة قوتنا تقربنا من الليجا

أكد مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، أنه يركز على التحسين من مستوى فريقه، الذي بإمكانه التتويج بلقب الليجا، حال فوزه بالجولات الثلاث المتبقية من المسابقة، وعدم الاهتمام بالتحكيم، لأنه عندما تلعب جيدا وتفوز لا يتم التطرق إلى ذلك.

وخلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة ريال سوسيداد المرتقبة ضمن الجولة 36، علق سيميوني على ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتسبت ضد ريال مدريد أمام إشبيلية بسبب لمس الكرة ليد إيدير ميليتاو: "دائما ما كان وسيكون هناك جدل في لعبة مثل كرة القدم تمتاز بالديناميكية".

وأضاف: "عندما تلعب الفرق جيدا وتفوز لا يتم الحديث عن الحكام، ولكن الجدل في كرة القدم سيستمر مدى الحياة".

وزاد: "علينا أن نهتم بأن تلعب فرقنا بشكل جيد، ولدينا 95 أو 96 دقيقة للعب، وهناك تقنية الفار وحكم في الملعب يأخذان القرارات المناسبة، ونحن جزء من هذا الوضع. لا يمكننا التأثير على شيء، وعلينا احترام تلك القرارات".

وتابع: "كما قلت من قبل في أكثر من مناسبة، تقنية الفار هي الأكثر إنصافا وهي في تحسن، قد تقف أحيانا في صالح فريقك وأحيانا أخرى ضده".

وأوضح سيميوني أن فريقه يركز على خوض كل مباراة على حدة، رغم تبقي 3 جولات فقط على الحسم: "هذه هي فكرتنا منذ وصولي للفريق، هي نقطة قوتنا، نركز فقط على المباراة التي نخوضها ونحاول أن نقدم أفضل ما لدينا فيها"، مذكرا بأن فريقه "قدم مباراة جيدة للغاية أمام برشلونة".



وحذر سيميوني من خطورة المنافس: "سوسييداد يلعب بشكل جيد للغاية ويستخدم طرقا مختلفة للعب، تنتهي دائما عند مهاجميه الاثنين، بورتو وأويارزابال، وبصحبتهما إيساك كمهاجم صريح".

وأردف: "وجود يانوزاي أيضا يعزز من قوتهم في الهجوم وديفيد سيلفا يمتلك رؤية كبيرة وشخصية في الملعب، كما أن لديهم العديد من العناصر الشابة التي تمتلك الكثير من الشعف، أحب طريقة لعبهم وهم فريق شجاع، ستكون مباراة صعبة".

وخلال هذه المباراة، سيكمل كوكي ريسوركسيون مباراته الـ500 بقميص الروخيبلانكوس، حيث قال سيميوني: "هو ربما آخر لاعب يتبقى من الفريق حينما توليت المسؤولية، نتشارك نفس الشغف والحماسة. قلت منذ اليوم الأول الذي رأيته فيه إنه يمكن أن يكون لاعبا مهما للغاية للفريق، وأنا فخور للغاية به وبما يقدمه، أدعوه لمواصلة التحسن".

وختم: "خوسيه ماريا خيمينيز يقوم بكل ما في وسعه للاقتراب كل يوم بشكل أكبر من الفريق، إننا نحتاجه بغض النظر عما إذا كان عليه اللعب أم لا، ووجوده مهم للغاية بالنسبة لنا".

ويحل أتلتيكو في صدارة جدول الليجا بفارق نقطتين عن ريال مدريد وبرشلونة، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.