محرز وصديقته يتعرضان لاعتداء في لندن.. صور

تعرض الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لمحاولة اعتداء من قبل أحد المجهولين في لندن، خلال تناوله العشاء رفقة صديقته تايلور وارد.

وبحسب “ديلي ميل” البريطانية، حاول شخص ضخم يرتدي ملابس رياضية سوداء، الهجوم على رياض محرز، أثناء خروجهما، قبل أن يتدخل عدد من المرافقين للنجم الجزائري والعاملين في المطعم.

وحول هذا الأمر، أوضح محرز عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” قائلًا: ''أود أن أوضح ما حدث ليلة أمس، بما أنني تلقيت العديد من الرسائل بشأن الواقعة".

وتابع: “ أنا بخير.. لم أتعرض للاعتداء، المشكلة كانت بين بعض المناصرين ورجال الأمن، قبل أن تخرج الأمور بعدها عن السيطرة”.

وأتم: :شكرًا لكل من سأل عني".



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