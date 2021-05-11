سجن فى الفلبين يعتمد نوع غريب من العقاب.. تعرف عليه

اعتمد سجن سيبو بالفليبين نوعًا جديدًا من العقاب من خلال معاقبة مساجينه بتعريضهم لتدريبات قاسية لتعلم رقصات مختلفة على نغمات عديدة.

ويعتبر السجن أن الرقص يعمل بشكل أساسي على إعادة تأهيل المساجين ومعالجتهم نفسيًا،وفقًا لقناة العربية.



ويبدأ تدريب الرقص بخروج المساجين فى صفوف منظمة وبملابس موحدة فى ساحة السجن.



ففي السبت الأخير من كل شهر تقوم الجهة الحكومية المسؤولة عن السجن "سيبو كابيتال" في جزيرة سيبو الفلبينية بتقديم باصات تنقل مجانا الراغبين بزيارة السجن لمشاهدة النزلاء الراقصين هناك من جميع انحاء العالم.



يشترك فى هذه العروض حوالي 1500 سجينًا ويتم توزيع الأرباح على إدارة السجن ونفقات السجناء ومن أكثر الرقصات اتقانا كانت على أنغام الأغنية الشهيرة "غانغام ستايل" للمغني الكوري الجنوبي ساي.