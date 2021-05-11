قبل عيد الفطر..أسعار الكحك والبسكوت في الأسواق ..فيديو

مع انتهاء شهر رمضان المبارك اقتراب أيام عيد الفطر المبارك والذي يشتهر بـ " الكحك والبسكوت وغيره من المخبوزات الشهية.



ومن هنا رصدت عدسه موقع "صدى البلد" أسعار الكحك من أحد محلات القناطر الخيريه قبل أيام العيد ..والتي تتمثل في الكحك والبسكوت 65 جنيها الكيلو ،والبتيقور والغريبه 75 جنيها ، مطبوخه بالسمن البلدي والدقيق المصري داخل المصانع المصرية .



كما لفت صاحب المحل إلى غلاء الأسعار هذا العام بسبب غلاء المواد الخام للكحك بسبب أزمة كورونا التي أدت في أزمه اقتصادية.



وأكد أن حركه البيع بطئية حيث في المعتاد كان يخبز أكثر من 50 شيكاره للدقيق لكن هذا العام هي واحدة فقط التي صنع منها كل هذه المخبوزات علي أمل بيعهم.



ونوه عن أن الحظر قد أثر علي حركة البيع لذلك كافة المحلات في المنطقه تقفل قبل الفطار بسبب ضيق الوقت.