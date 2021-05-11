بوكيتينو يتجنب الحديث عن راموس.. ويعلق موقف مبابي بالأولمبياد

رفض ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، الحديث عن إمكانية التعاقد مع سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد.

وبرر بوكيتينو موقفه في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لن أرد على إمكانية ضم راموس، لأنه يمكن إساءة تفسير كلامي وإخراج كل شيء من سياقه، مما قد يؤثر على الفريق، خاصة أنه لاعب بصفوف ناد آخر".

وأضاف: "كل ما يمكن قوله إننا مثل أي فريق يريد تعزيز صفوفه في كل المراكز، والتركيز حاليا على إنهاء المرحلة الحاسمة في بطولتي الدوري والكأس".

وانتقل المدرب الأرجنتيني للحديث عن كيليان مبابي، مؤكدا جاهزيته لخوض مباراة مونبيلييه، غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس فرنسا.

وزاد: "كان علينا توخي الحذر بعد إصابة مبابي، والآن بات جاهزا، بعد مشاركته في التدريبات الأيام القليلة الماضية".

وبشأن إمكانية مشاركة اللاعب الشاب في أولمبياد طوكيو، رد: "هذا الموضوع يجب مناقشته بين جميع الأطراف، لقد تم قيده في القائمة الأولية للأولمبياد، لكن هذا لا يعني أنه سيشارك، فنحن الآن بصدد إنهاء الموسم بخلاف الاستعداد لكأس الأمم الأوروبية".

وواصل: "مبابي يعد اللاعب الأكثر أهمية وحسما في صفوف الفريق، إنه لاعب مهم، وهو ما تؤكده الإحصاءات، ومن الصعب الاستغناء عن لاعب مثله، فهو أحد أفضل اللاعبين في الفريق، وأعتمد عليه مثل إدارة النادي، ونأمل في استمراره هنا لسنوات عديدة".

في سياق آخر، قال ماوريسيو بوكيتينو: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لإصابة ماركو فيراتي، لأننا سنفقد عنصرا مهما في مرحلة حاسمة من الموسم، فهو يتطلع للتعافي سريعا، ونأمل أن يكون جاهزا للمشاركة في يورو 2020".

وعن مواجهة مونبيليه، شدد: "ستكون مباراة صعبة أمام فريق مميز، وتختلف كثيرا عن مباريات الدوري".

وأتم: "نشعر بالإحباط وليس الخوف من عدم الفوز ببطولة، لأن هدفنا التتويج بكل البطولات التي نشارك فيها، وأهمها بالطبع دوري الأبطال، وحتى إذا فزنا بالدوري والكأس، ستكون هناك خيبة أمل لعدم الفوز باللقب الأوروبي، وبشكل عام نتطلع للتتويج بالثنائية المحلية لنبدأ الموسم الجديد بإستراتيجية جديدة ومشروع جديد".