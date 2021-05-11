عاجل
شعراوي: رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق خلال إجازة عيد الفطر.. والغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها فيلم الفرح أحداثه حقيقية وبعشها يوميا.. الأسطول أقدم نبطشي أفراح في مصر وناقل موتى.. فيديو كارتيرون يعقد جلسة فنية مع لاعبى الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة إنبي تأجيل محاكمة 4 متهمين أشعلوا النيران في مبنى سكني بالمقطم الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 7 لبنانيين.. وهذه جريمتهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بوكيتينو يتجنب الحديث عن راموس.. ويعلق موقف مبابي بالأولمبياد

صدى البلد

رفض ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، الحديث عن إمكانية التعاقد مع سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد.

وبرر بوكيتينو موقفه في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لن أرد على إمكانية ضم راموس، لأنه يمكن إساءة تفسير كلامي وإخراج كل شيء من سياقه، مما قد يؤثر على الفريق، خاصة أنه لاعب بصفوف ناد آخر".

وأضاف: "كل ما يمكن قوله إننا مثل أي فريق يريد تعزيز صفوفه في كل المراكز، والتركيز حاليا على إنهاء المرحلة الحاسمة في بطولتي الدوري والكأس".

وانتقل المدرب الأرجنتيني للحديث عن كيليان مبابي، مؤكدا جاهزيته لخوض مباراة مونبيلييه، غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس فرنسا.

وزاد: "كان علينا توخي الحذر بعد إصابة مبابي، والآن بات جاهزا، بعد مشاركته في التدريبات الأيام القليلة الماضية".

وبشأن إمكانية مشاركة اللاعب الشاب في أولمبياد طوكيو، رد: "هذا الموضوع يجب مناقشته بين جميع الأطراف، لقد تم قيده في القائمة الأولية للأولمبياد، لكن هذا لا يعني أنه سيشارك، فنحن الآن بصدد إنهاء الموسم بخلاف الاستعداد لكأس الأمم الأوروبية".

وواصل: "مبابي يعد اللاعب الأكثر أهمية وحسما في صفوف الفريق، إنه لاعب مهم، وهو ما تؤكده الإحصاءات، ومن الصعب الاستغناء عن لاعب مثله، فهو أحد أفضل اللاعبين في الفريق، وأعتمد عليه مثل إدارة النادي، ونأمل في استمراره هنا لسنوات عديدة".

في سياق آخر، قال ماوريسيو بوكيتينو: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لإصابة ماركو فيراتي، لأننا سنفقد عنصرا مهما في مرحلة حاسمة من الموسم، فهو يتطلع للتعافي سريعا، ونأمل أن يكون جاهزا للمشاركة في يورو 2020".

وعن مواجهة مونبيليه، شدد: "ستكون مباراة صعبة أمام فريق مميز، وتختلف كثيرا عن مباريات الدوري".

وأتم: "نشعر بالإحباط وليس الخوف من عدم الفوز ببطولة، لأن هدفنا التتويج بكل البطولات التي نشارك فيها، وأهمها بالطبع دوري الأبطال، وحتى إذا فزنا بالدوري والكأس، ستكون هناك خيبة أمل لعدم الفوز باللقب الأوروبي، وبشكل عام نتطلع للتتويج بالثنائية المحلية لنبدأ الموسم الجديد بإستراتيجية جديدة ومشروع جديد".

باريس سان جيرمان سيرجيو راموس طوكيو ريال مدريد ماوريسيو بوكيتينو مؤتمر صحفي

ترشيحاتنا

جيتور تدشن X90 في حفل افتراضى بالسعودية

أصل الحكاية.. أول سيدة مصرية تحصل على رخصة قيادة فى التاريخ

الزمالك يتقدم باحتجاج رسمى لاتحاد الكرة بشأن مباراة القمة أمام الأهلي.. تفاصيل

الكيان الصهيوني الغاشم يحول الأقصي لساحة حرب..ونواب: ما يحدث داخله إرهاب منظم وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان..وقورة:  تخاذل المجتمع الدولى وراء جرائمه..ومسعود يطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن

الفلاحين: صرف الأسمدة الصيفية مستمر حتى أغسطس المقبل بالكارت الذكى

عم علي.. كهربائي فلسطيني يؤلف القصائد في عشق مصر ورئيسها: حلمي الجنسية المصرية لأولادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

فنانة مصرية تعلن عن زواجها على الهواء بعد مرور 3 شهور

اجتماعات طارئة وعقوبات وسخط إعلامي.. ماذا فعل حذاء شيكابالا بالكرة المصرية

الضربة الأكبر.. كتائب القسام تعلن استهداف إسرائيل بـ 137 صاروخاً خلال 5 دقائق.. فيديو

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن واقعة حذاء شيكابالا لجماهير الأهلي

شعراوي: رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق خلال إجازة عيد الفطر.. والغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تزيين البيت بالبالونات في عيد الفطر 2021

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ