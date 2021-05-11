هواوي توفر ملابس العيد لـ ٢٠٠٠عبر كوبونات

بالتعاون مصر الخير

وقعت شركة هواوي تكنولوجيز مصر، الرائدة عالمياً في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوفير قسائم شراء للعائلات والأطفال الأكثر استحقاقا لشراء ملابس جديدة احتفالا بعيد الفطر المبارك، وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص شركة هواوي الدائم لدعم المجتمع المصري بجميع فئاته خاصةً بالتزامن مع فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية على العديد من الفئات.

حضر حفل التوقيع لفيف من إدارة شركة هواوي ومؤسسة مصر الخير على رأسهم فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لـشركة هواوي مصر، وما بن، المدير العام للشؤون العامة والاتصال بشركة هواوي مصر، ومحمد عبدالرحمن العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير والمهندسة أمل مبدي الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير.



وفي إطار هذا التعاون، سوف يستفيد أكثر من ٢٠٠٠ طفل مستحق، حيث سيحصل كل مستفيد (الوالدين) على قسيمة هدايا بقيمة 250 جنيهاً مصرياً، ويمكن استردادها من أي من متاجر عمر أفندي أو مركز النصر الذي له متاجر في جميع أنحاء مصر.

وفي هذا السياق قال فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "سعداء بتعاوننا مع مؤسسة مصر الخير لمساندة الاسر المصرية وإدخال السرور إلى قلوبهم احتفالا بعيد الفطر المبارك، فعلى مدار أكثر من 20 عاما، أصبحت هواوى جزءً لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري، ونعى كمستثمر مسئول أهمية دورنا ومسؤوليتنا في دعم المجتمع المصري بكافة السبل والوسائل، كما اننا نستهدف من خلال هذه المبادرات التكاتف وتوحيد المجهودات مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الدولة والنهوض بالمجتمع اجتماعياً واقتصادياً".

وأضاف: "نحن في هواوي اخذنا على عاتقنا مسؤولية بث روح التعاون وتعزيز أواصر التراحم في المجتمع للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأكثر استحقاقا بشكل يؤمن ويساند احتياجاتهم الاساسية، والتي يأتي من ضمنها توفير الملبس والكساء خاصةً مع تداعيات الظروف الاقتصادية خلال فترة فيروس كورونا والتي اثرت سلباً على العديد من الشرائح المجتمعية."

وقال محمد عبد الرحمن العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، إن بروتوكول التعاون مع هواوي هو باكورة لتعاون مع هذه الشركة الكبري، موضحاً أنه يستهدف إدخال الفرحة والسرور علي الأسر الأكثر احتياجا بصفة عامة وأطفالهم بصفة خاصةً من خلال توفير ملابس العيد لهم.

وأشار العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير أن توفير ملابس العيد لأطفال الأسر الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات جاء ضمن حملة إفطار صائم التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير للعام التاسع علي التوالي، موضحاً أن محور توفير الملابس للأسر الأكثر احتياجا لأول مرة يتم تنفيذه هذا العام من خلال التعاون مع عدد من الشركات ومحلات الملابس الكبري وعلي رأسها شركة النصر.

من جانبها أعربت المهندسة امل مبدي الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، عن سعادتها بهذا التعاون مع تلك شركة هواوي والتي تعتبر من أكبر شركة الاتصالات في العالم، موضحة أن الشركة طلبت أن يكون باكورة التعاون مع مؤسسة مصر الخير في أحد الأنشطة الرمضانية، التي تنفذها المؤسسة، ولهذا تم اختيار التعاون في توفير لبس العيد.

وأضافت أن البرتوكول يتضمن توفير الآلاف من قطع الملابس للأسر الأكثر احتياجا في عدد المحافظات من خلال قسائم شراء يتم منحها للمستحق يقوم بعدها بشراء ما يرغب حسب اختياره وذوقه ومقاسه من المحلات والشركات التي تم التعاقد معه.

وأشار الي أن هذا البروتوكول هو أول تعاون مع شركة هواوي، مشيرة الي أنه تم الاتفاق علي فتح العديد من مجالات التعاون بين مؤسسة مصر الخير وشركة هواوي وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاتصالات والتدريب من أجل التشغيل، والتعليم والقطاعات التي تفيد المجتمع، موضحة أنه تم دعوة مسئولي الشركة لزيارة الكلية التكنولوجية بجامعة قناة السويس التي تدعمها مؤسسة مصر الخير.

وقالت إن مسئولي الشركة وجهوا الدعوة لمسئولي مؤسسة مصر الخير وعدد من الطلاب لزيارة مقر الشركة والاطلاع علي أحدث ما توصلت له في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



الجدير بالذكر ان هذا البروتوكول يعد استكمالا لتعاون شركة هواوى ومؤسسة مصر الخير الذى بدء منذ عدة سنوات بدعم ورعاية عدد من الخيم الرمضانية لتوفير الغذاء خلال شهر رمضان المبارك، ومن خلال بروتوكول التعاون الجديد تم مناقشة سبل التعاون في مشروعات أخرى ترسخ ايمان شركة هواوى بأهمية التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

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نبذة عن مؤسسة مصر الخير:

" مؤسسة مصر الخير هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم 555 لعام 2007 طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل العودة للحياة الكريمة في جميع ربوع مصر وتحويل الإنسان المصري من العدم إلى الكفاف ومن الكفاف إلى الكفاية ومن الكفاية إلى الكفاءة حتي يكون الإنسان قادر على المساهمة الايجابية في مجتمع تكافلي ينمو ذاتيا وذلك من خلال العمل في ستة قطاعات للتنمية وهي الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة، وفي هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير لتقديم مشروعاتها للمستحقين في كل محافظات مصر بالتركيز على الصعيد والمناطق النائية والحدودية من خلال 183 مشروع، وقامت مصر الخير من خلال تطبيق الطرق العلمية في تقديم أكثر من 55 مليون خدمة خلال 11 سنوات تم تقديمهم من خلال 6 قطاعات مختلفة تلبي كافة الاحتياجات الإنسانية" .

نبذة عن شركة هواوي

تأسست هواوي في عام 1987، وهي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. تحتوي الشركة على أكثر من 194,000 موظف، وتعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتخدم أكثر من ثلاثة مليار شخص حول العالم.

تركز الشركة على تقديم حلول رقمية لكل شخص، ومنزل، ومنظمة بهدف توفير عالم ذكي متصل بالكامل. وفي إطار تحقيق هذه الغاية، تحرص الشركة على تقديم التواصل المتكامل في كل مكان، وسهولة الوصول إلى الشبكات بالتساوي؛ من خلال جلب الذكاء الاصطناعي، والذكاء السحابي إلى جميع أركان الأرض الأربعة لتوفير قوة حوسبة فائقة. كما تعمل الشركة على بناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة، وكفاءة، وديناميكية بهدف إعادة تعريف تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر خصوصية للأشخاص في جميع جوانب حياتهم، سواء كانوا في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل.