تأجيل مباراة الإنتاج الحربي وبيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي في الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز إلى موعد يحدد لاحقا.

وكان من المفترض أن يحل بيراميدز ضيفا على نظيره الإنتاج الحربي في الخامسة من مساء يوم ١٩ مايو الجاري باستاد السلام في الجولة ٢٢ من الدوري ليتم تأجيل المباراة إلى موعد سيتم تحديده لاحقا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي أنيمبا النيجيري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوي، على أن يخوض مباراة الإياب في مدينة أبا بنيجيريا يوم ٢٣ مايو.