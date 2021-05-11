وزارة التعليم توافق على إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية فى مدينة شبرا الخيمة

صرح المهندس مجاهد نصار عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصناعة بالنواب أنه تلقى اتصالاً تلفونيا من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بشأن موافقة الوزارة على الاقتراح برغبة الذى تقدم به بشأن إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية فى مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية للنهوض بالصناعة .

وقال المهندس مجاهد نصار عضو مجلس النواب أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أشادت بهذا الاقتراح الذى يأتى فى الوقت الذى تدعم فيه الدولة تطوير التعليم الفنى فهو قاطرة التنمية وللنهوض بالصناعة حيث تقوم هذة المدارس بتأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل مما يعمل على توفير عمالة مصرية مؤهلة تسد الفجوة فى سوق العمل وتحد من البطالة لا سيما وأن مدينة شبرا الخيمة بها أقدم منطقة صناعية فى مصر.

وكان النائب مجاهد نصار قد تقدم باقتراح برغبة بشأن إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية فى مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، في ضوء إطلاق منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر للنهوض بالصناعة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة في اقتراحه أن التعليم الفني هو قاطرة النمو الحقيقى في أي دولة، والهدف من إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية هو إعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التى تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريجين ذوى مستوى عال من التعليم ولديهم مهارات فنية عالية وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة لتوفير عمالة مصرية مؤهلة ومدرسة لسد احتياجات سوق العمل في المنطقة الصناعية بشبرا الخيمة التي تعد من أكبر وأقدم المناطق الصناعية في مصر وتتنوع أنشطتها الصناعية لتشمل العديد من الصناعات التي تشكل عماد الاقتصاد القومى والتي تحتاج إلى عمالة فنية مهارة لتحسين جودة منتجاتها النهائية وتحقيق ميزات تنافسية في الأسواق العالمية