مع اقتراب عيد الفطر..تعرف على أسعار المأكولات البحرية بسوق إمبابة..فيديو

يعد السمك وجبة أساسية لدى الشعب المصري بطرقه المختلفة و المتعددة فى الطهى، ولكن اختلاف الأسعار من فترة لأخرى يجعل المواطنين يغيبون عن أسواق الأسماك.

ولذلك رصدت عدسة صدى البلد أسعار الأسماك فى سوق إمبابة وكيفية إقبال المواطنين عليها مع إقتراب عيد الفطر المبارك.

قال محمد عبد القادر إن أسعار السمك انخفضت عن ذى قبل بسبب زيادة مزارع الأسماك حيث يعد البلطى ب ٢٥ جنيهاً بعدما كان يباع ب ٤٠ جنيهاً و الجمبرى عدة أنواع من ١٠٠ حتى ١٧٠ جنيهاً.



فيما أضاف أحمد إن ثمن سمك المكرونة يتراوح بين ال ٤٠ إلى ٤٥ جنيها و الكابوريا من ٣٥ حتى ٤٥ وإن اسماك البياض تتراوح بين ال٦٥ إلى ٧٠ جنيهاً.

وعلق أحمد أن أسعار الأسماك فى سوق إمبابة أرخص أسعار يمكن الشراء بها نظرا للظروف الاقتصادية وأضاف عامر إنهم يراعوا ظروف المواطنين مخفضين مكسبهم فى السلع.

وأضاف محمد أن سعر السمك القاروص ٥٠ جنيه وعلق ان القاروس يتم غشه فى السوق بشكل كبير وادل المواطنين على معرفته فى الفيديو التالى.