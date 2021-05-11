جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية .. فيديو

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة نهاية الأسبوع تزامنا مع بدء عطلات عيد الفطر المبارك.

في البداية قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد بحت القيمة السوقية للأسهم 6.3 مليار جنيه، ووصلت إلي مستوى 672.151 مليار جنيه.

وإضافة رمسيس صعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.77% ليصل إلي مستوى 10767 نقطة وصعد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.86%.



وأشارت حنان رمسيس ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 1.2%.

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 88 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات مليار جنيه.