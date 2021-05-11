الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 7 لبنانيين.. وهذه جريمتهم

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بمليشيا حزب الله اللبناني، في استمرارٍ من الإدارة الأمريكية في تعقب التنظيم المسلح.



ووفق ما ذكرت صحف دولية، فإن هذه العقوبات الأمريكية تضاف إلى سلسلة عقوبات أمريكية سابقة على الحزب، الذي تصنفه الولايات المتحدة ، بأنه منظمة إرهابية.



وتعد هذه العقوبات الكبيرة الأولى من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحزب المدعوم من إيران.

وفي أيام ترامب، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة من كبار الشخصيات في جماعة حزب الله اللبنانية على قائمة العقوبات منهم عضوان بالبرلمان اللبناني‭‭‭‭ ‬‬‬‬ومسؤول أمني‭‭‭‭ ‬‬‬‬مكلف بالتنسيق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان.

وفي وقتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة للتصدي ‭‭”‬‬للتأثير الفاسد” لحزب الله المدعوم من إيران “في لبنان”.

وكانت هذه العقوبات في عهد ترامب هي المرة الأولى التي يدرج فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعضاء بالبرلمان اللبناني على قائمة العقوبات التي تستهدف أشخاصا تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم لمنظمات إرهابية. وتصنف واشنطن حزب الله منظمة إرهابية.

وبموجب الإجراء الذي اتخذته الخزانة الأمريكية فإنه يحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الشخصيات المعاقبة ويجمد أي أصول ربما تكون لديهم في الولايات المتحدة.

كما يحد أيضا من قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي الأمريكي.