تأجيل محاكمة 4 متهمين أشعلوا النيران في مبنى سكني بالمقطم

أجلت محكمة جنايات القاهرة

محاكمة 4 متهمين لارتكابهم جريمة إضرام النيران في مبني مسكون في المقطم لجلسة 13 يونيو لحضور المتهمين من محبسهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال ابراهيم عليوه و عادل ابراهيم الغويط و اسامه محمد ابو صافي وامانة سر أحمد فهمي و محمود عبد الرشيد.

أوضح أمر الإحالة بأن المتهمين قاموا بإضرام النيران عمدا في مبني سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشا عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه عماد محمود بأن توجهوا لمكان تواجده وحرضوه علي ارتكاب تلك الجريمة واتفقوا معه علي ارتكابها مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن امدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعه وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر وان وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30% فأمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحاكمتهم امام محكمة الجنايات بالاتهامات السابقة.