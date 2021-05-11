تأجيل محاكمة 4 متهمين أشعلوا النيران في مبنى سكني بالمقطم
أجلت محكمة جنايات القاهرة
محاكمة 4 متهمين لارتكابهم جريمة إضرام النيران في مبني مسكون في المقطم لجلسة 13 يونيو لحضور المتهمين من محبسهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال ابراهيم عليوه و عادل ابراهيم الغويط و اسامه محمد ابو صافي وامانة سر أحمد فهمي و محمود عبد الرشيد.
أوضح أمر الإحالة بأن المتهمين قاموا بإضرام النيران عمدا في مبني سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشا عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به علي النحو المبين بالتحقيقات .
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه عماد محمود بأن توجهوا لمكان تواجده وحرضوه علي ارتكاب تلك الجريمة واتفقوا معه علي ارتكابها مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن امدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعه وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات .
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه هاني عماد في العقد الثاني من العمر وان وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30% فأمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحاكمتهم امام محكمة الجنايات بالاتهامات السابقة.