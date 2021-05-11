كارتيرون يعقد جلسة فنية مع لاعبى الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة إنبي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسه فنية مع اللاعبين علي هامش تدريباتهم اليوم الثلاثاء في التاسعة مساءً .

وجاء قرار كارتيرون لمناقشة بعض التعليمات الفنيه والخطط التكتيكية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مباراة الأهلي

ويستعد الفريق الأبيض لمباراة إنبي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة بعد التعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري مساء الإثنين.

وتعادل الزمالك مع الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة 21 للدوري الممتاز التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الدوري.