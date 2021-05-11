وزير الإنتاج الحربي يهنئ العاملين بحلول عيد الفطر: بالإنجاز نعزز مسيرة التنمية

حرص المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى على توجيه التهنئة لكافة العاملين بديوان عام الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وذلك خلال الجولة التى قام بها اليوم مع عدد من القيادات.

ووجه الوزير " مرسى "، خلال جولته التحية والتقدير لكافة العاملين على جهودهم المتميزة بالعمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر.

كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى، على إرسال برقية تهنئة للعاملين بكافة الشركات التابعة للوزارة.

وجاء بها :"يطيب لى أن أتقدم لكم ولأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة النقابية وجميع العاملين بالشركة بأصدق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول عيد الفطر، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم جميعا بالصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية بالأمن والإستقرار والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".