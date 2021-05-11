أخبار التكنولوجيا.. تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy F52 5G.. مايكروسوفت تحذر: هذا الرابط يعرضك للاختراق

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy F52 5G من سامسونج

تعتزم شركة Samsung سامسونج الكورية الجنوبية، إصدار هاتف Galaxy F52 5G من فئة F والتى تتميز بحصول هواتفها على مواصفات كبيرة مع سعر مناسب جدا، و من المفترض إطلاق الهاتف خلال الأيام القادمة.

شاهد أول صور لهواتف Oppo Reno 6 .. مواصفات

كشفت تسريبات أول صور لهواتف Oppo Reno 6 من شركة أوبو الصينية، والتى من المفترض أن يتم إطلاقها فى 22 مايو القادم، حيث ستحتوى سلسلة الهواتف على ثلاثة هواتف هى : Oppo Reno6 و Oppo Reno 6 Pro و +Reno6 Pro

التفاصيل الكاملة لنظام التشغيل المتوقع استخدامه على 300 مليون جهاز خلال 2021

في مقابلة أجريت معه في ديسمبر 2020، صرح وانغ تشنغلو، رئيس قسم هندسة البرمجيات في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، إنه من المتوقع أن يعمل نظام تشغيل HarmonyOS على 300 مليون جهاز شخصي في عام 2021.

جوجل مابس تختبر ميزة جديدة لتوافر الأسرّة بالمستشفيات والأكسجين في الهند

ذكرت شركة جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، أنه تم اختبار ميزة جديدة في تطبيق الخرائط "جوجل مابس" تمكن الناس من طرح ومشاركة المعلومات المحلية حول توافر الأسرة في المستشفيات والأكسجين الطبي في مواقع محددة وسط زيادة هائلة في إصابات فيروس كورونا المستجد بالهند.

مايكروسوفت تحذر.. هذا الرابط يعرضك للاختراق

أصدرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات تحذيرا بشأن عملية احتيال جديدة عبر البريد الإلكتروني الخاص بها Microsoft Outlook ، وذلك من خلال إرسال رابط للمستخدمين لاستهدافهم عند الضغط عليها.