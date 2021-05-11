فودة يتابع منظومة الكاميرات بطور سيناء

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، من مكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء منظومة المراقبة بالكاميرات مرحلة أولى بمدينة طور سيناء، التي يتم من خلالها مراقبة الكورنيش وشارع 306 و مقصد العائلة وشاطئ الفيروز و الميادين والشوارع بالمدينة بغرض ضبط الحالة الأمنية والمرورية والسيطرة والتحكم و التدخل السريع في أي أزمة والحفاظ علي الانضباط والنظافة بالمدينة .

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والحفاظ علي النظافة والنظام بمدينة طور سيناء، وذلك من خلال شبكة متكاملة لكاميرات المراقبة المنتشرة بأنحاء المدينة.

ومن ناحية أخري كان سلم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، ملابس العيد لـ 165طفل وطفلة، بينهم 60 من طلاب المدرسة الفكرية، و105 طفل من الأيتام، و عدد 76 بدلة كاملة للعاملي بالحملة الميكانيكية، بديوان عام المحافظة في حضور اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير المساعد، وذلك وسط إجراءات احترازية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن الدولة تسير بخطى ثابتة في البناء والتشييد، وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائها من كافة طبقات المجتمع، والحرص على دعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا والأيتام، بهدف توفير حياة كريمة لكافة أبنائها.

وقال المحافظ، إن الجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا في تنمية المجتمع، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به هذه الجمعيات في رعاية الأيتام والفتيات الغير قادرات خاصة في محافظة جنوب سيناء، والذي يتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية، والتي تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال الصغار والفتيات المقبلات على الزواج.

وأكد على ضرورة مضاعفة الأعمال الخيرية والخدمية التي تؤديها المحافظة خلال المرحلة المقبلة، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتحقيق التنمية المجتمعية التي يسعى إليها الجميع.

وأوضح المحافظ أن مكتبه مفتوح لجميع مواطني المحافظة، لتلبية حاجتهم، مقدمًا التهنئة لجميع المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك .

كما قام محافظ جنوب سيناء بتسليم عمال السركي بديوان عام المحافظة علب كعك العيد، مقدمًا التهنئة لهم .

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