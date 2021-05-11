عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يتابع منظومة الكاميرات بطور سيناء

فودة يتابع منظومة الكاميرات بطور سيناء

فودة يتابع كاميرات
فودة يتابع كاميرات المراقبة

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، من مكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء منظومة المراقبة بالكاميرات  مرحلة أولى  بمدينة طور سيناء، التي يتم من خلالها مراقبة الكورنيش وشارع 306 و مقصد العائلة وشاطئ الفيروز و الميادين والشوارع بالمدينة بغرض ضبط الحالة الأمنية والمرورية والسيطرة والتحكم و التدخل السريع في أي أزمة والحفاظ علي الانضباط والنظافة بالمدينة .

 

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة  بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والحفاظ علي النظافة والنظام بمدينة طور سيناء، وذلك من خلال شبكة متكاملة لكاميرات المراقبة المنتشرة بأنحاء المدينة.

 

 ومن ناحية أخري كان سلم  اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، ملابس العيد لـ 165طفل وطفلة، بينهم 60 من طلاب المدرسة الفكرية، و105 طفل من الأيتام، و عدد 76 بدلة كاملة للعاملي بالحملة الميكانيكية، بديوان عام المحافظة في حضور اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير المساعد، وذلك وسط إجراءات احترازية.

 

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن الدولة تسير بخطى ثابتة في البناء والتشييد، وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائها من كافة طبقات المجتمع، والحرص على دعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا والأيتام، بهدف توفير حياة كريمة لكافة أبنائها.

 

وقال المحافظ، إن الجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا في تنمية المجتمع، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به هذه الجمعيات في رعاية الأيتام والفتيات الغير قادرات خاصة في محافظة جنوب سيناء، والذي يتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية، والتي تهدف إلى  رسم البسمة على وجوه الأطفال الصغار والفتيات المقبلات على الزواج.

 

وأكد على ضرورة مضاعفة الأعمال الخيرية والخدمية التي تؤديها المحافظة خلال المرحلة المقبلة، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتحقيق التنمية المجتمعية التي يسعى إليها الجميع.

 

وأوضح المحافظ أن مكتبه مفتوح لجميع مواطني المحافظة، لتلبية حاجتهم، مقدمًا التهنئة لجميع المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك .

 

كما قام محافظ جنوب سيناء بتسليم عمال السركي بديوان عام المحافظة علب كعك العيد، مقدمًا التهنئة لهم .

 اقرا ايضا : 

فودة يكرم حفظة القرآن الكريم  بمدينة شرم الشيخ 

اللواء خالد فودة طور سيناء كاميرات مراقبة جنوب سيناء منظومة

ترشيحاتنا

هل يصل سعر كيلو الليمون إلى 100 جنيه؟.. اتحاد الفلاحين يجيب

الخميس.. أول أيام عيد الفطر فى العراق واليمن

وقف التصعيد.. وساطة مصرية لإقرار هدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل

الباعة الجائلين يحتلون منطقة صفط اللبن فى الجيزة .. والأهالى يستغيثون

صانع تريندات وصائد جوائز.. أسرار نجاح المصور محمد ورداني| شاهد

خوفا من الإصابة بالأمراض.. تطهير ترعة الحاجر مطلب أهالى عزبة الأقرع فى البحيرة| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلكيا: الأربعاء المتمم لـ شهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

القرار الرسمي بعد قليل.. السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير

فلسطين: استشهاد 26 شخصًا بينهم 10 أطفال في القصف الإسرائيلي على غزة

موسيماني لـ لاعبي الأهلي: أغلقوا صفحة الدوري.. وركزوا فى «صن داونز»

شعراوي: رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق خلال إجازة عيد الفطر.. والغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوجيهات الرئيس السيسي .. القوات المسلحة تحتفي بأسر الشهداء بمناسبة حلول عيد الفطر

طرق تزيين البيت بالبالونات في عيد الفطر 2021

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ