بتحب تخرج فين في العيد؟.. شاهد رأي الشارع

ست الستات

خصص برنامج "ست الستات" المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية دينا رامز، فقرة خاصة لمعرفة رأي الشارع في الإجابة عن سؤال يشغل عدد كبير من المواطنين "بتحب تخرج تروح فين في العيد؟".

وقالت إحدى السيدات، خلال التقرير، "في العيد بنقعد في البيت، وبيكون فى تجمعات عائلية"، بينما قالت أخرى "بكون مع أحفادي فى أى مكان".



وأضافت أخرى خلال التقرير "بنخرج نتمشى شويه، ونقعد فى النادي من أول اليوم".

بينما قال مواطن خلال التقرير "إنه يسافر لـ المناطق الساحلية للاستمتاع بالبحر".



