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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تعليم الشرقية تنشئ مطلع صناعي رامب للتيسير علي ذوي الهمم

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمام كبيراً بذوي الهمم وتسعي جاهدة لتوفير كافة احتياجاتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء وتقدم المجتمع وذلك من خلال إنشاء مطالع صناعية (رامب) لذوي الهمم للتيسير عليهم ولمساعدتهم علي التنقل وانهاء مصالحهم بمختلف المصالح الحكومية.

 

أوضح المحافظ أنه تم وضع خطة عمل بالتعاون بين المحافظة والمديريات الخدمية والهيئات والمراكز والمدن والأحياء لإنشاء مطلع صناعي بكل جهة لخدمة ذوي الهمم والإعاقة الحركية والتسهيل عليهم أثناء حصولهم علي الخدمات المختلفة.

 

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أضاف محافظ الشرقية ان المحافظة لا تدخر جهداً في توفير اوجه الرعاية الصحية والمجتمعية والتي من شانها رفع درجة انخراطهم وتفاعلهم بالمجتمع مؤكداً أن الإهتمام بذوي الهمم لن ينقطع فهم ابنائنا واخواننا وستشهد الفترة القادمة خدمات غير مسبوقة لهم في العديد من المجالات.

 

ومن جانبه أشار رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلي أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية تم الإنتهاء من إنشاء مطلع صناعي (رامب) بديوان عام المديرية وذلك للتخفيف والتيسير علي ذوي الهمم وإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر وتقديم كافة الخدمات لهم.

 

وعلي جانب اخر فقد أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 8 لسنه2021  برفع درجة الإستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وحرصاً على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم ونشر الأمن والأمان في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد لمجابهة فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشاره.

 

أكد محافظ الشرقية  على مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية الإلتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً.

 

إلغاء كافة الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة وضرورة تواجد مديري المديريات أو وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث وإلاخطار  بها فوراً.

 

ضرورة الإستمرار في التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع أي تجمعات خلال فترة عيد الفطر المبارك.

 

 التشديد علي الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة والأماكن التي قد تشهد تجمعات وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء ، والإلتزام بتطبيق القرارات الوزارية بمواعيد غلق المحلات والمقاهي والكافيهات والمنع التام من تداول وشرب الشيشة وغيرها من الإجراءات السلبية.

 

 تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد التي ستشهد صلاة العيد والبالغ عددها 7558 مسجد بنطاق المحافظة مع التطبيق الحاسم  للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه داخلها وعدم إصطحاب الأطفال للحد من انتشار الفيروس وحفاظاً علي صحة وسلامة المجتمع.

 

أكد محافظ الشرقية على مدير مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والأجهزة الأمنية بتكثيف كافة الجهود وتشديد الرقابه خلال أجازه عيد الفطر المبارك لمنع التعديات على الرقعه الزراعيه و أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفه في مهدها بكل حزم وقوه أولاً باول وقبل تطورها دون أي تهاون ، مع إستمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع العامه والمواصلات ووسائل النقل الجماعي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

 

وجه المحافظ مدير مديريه الشئون الصحيه والإدارات الصحيه التابعه لها بنطاق المحافظة برفع درجه الإستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والقرى والوحدات الصحيه و تجهيز غرف العمليات والطوارئ لإستقبال أي حالات طارئة خلال أجازه عيد الفطر المبارك.

 

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتطهير بجميع شوارع المدن والميادين العامه شرطه المرافق لمنع اي اشغالات بالمخالفه لقرارات الحظر التي قد تحدث خلال اجازه العيد .

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