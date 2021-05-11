قلبي اطمأن يواصل رحلة الخير ويساعد المهاجرين في العودة إلى أوطانهم ..فيديو

الحلقة 28

عرض برنامج "قلبي اطمأن" في الحلقة الثامنة والعشرين من الموسم الرابع، أهم المبادرات التي تم تصويرها طوال هذا الموسم، وهي مبادرة لمساعدة المهاجرين فى العودة إلى بلادهم.

وافتتح غيث مقدم البرنامج الحلقة ببعض العبارات عن المغتربين قائلًا " عالقون خارج حدود أوطانهم تقيدهم الغربة وتقيد الحال،قد تجبرنا الحياة على الخروج من اوطاننا يوم ما فى يوم من الأيام وتجبرنا على الابتعاد والمرضى فى طريقًا ليس طريقنا وتجردنا من هويتنا وتصنع منا عابر سبيل، والوطن وإن فارقتنا عنه الأيام يبقى الحنين إليه حيًا لا يغفو".

وبدأ غيث بكلمته المعتادة " بسم الله نبدأ سعادات جديدة، وقدم بطاقات سعادة، لمجموعة من الأشخاص من المهاجرين للمساهمة فى عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى وللم شمل أسرهم من جديد.

جدير بالذكر أن برنامج قلبي اطمأن" يعرض خلال شهر رمضان، ويتيح للمشاهد الفرصة لعيش تجربة اجتماعية مع"غيث"، الشاب الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أشخاص ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل،ويمكنهم من التغلب على مشقات الحياة.