عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شعور ولا اجمل.. نسرين طافش تعلق على مشاركتها في الأعمال الخيرية

صدى البلد

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك أثناء مشاركتها في أعمال إحدى الجمعيات الخيرية .

 

وكتبت نسرين طافش تعليقا على الصورة، قائلة: “لما نمد أيدينا لبعض بالمساعدة من القلب تصبح الدنيا اجمل واحن .. جميل التبرع بالمال او الملابس او الأدوية بس صدقوني لما تعملو الخير بايديكم شعور ولا اجمل كان يوم كلو خير مع جمعية شارك البسمة مع المتطوعين اللي حضرنا مع بعض اكتر من ٤٠٠ ألف وجبة لاهلنا المحتاجين.. اذا قادرين تشاركوا جمعية شارك البسمة بانكم تنزلو معاهم وتساعدوهم بايديكم او بالتبرع بثمن الوجبات هتسعدوا ناس كتير.. مساعدات جمعية شارك البسمة مستمرة حتى بعد رمضان على مدار السنة و محتاجين دعمكم معانا عشان نستمر بزرع البسمة و الفرح في قلوب المحتاجين و الأيتام”.

 

وتابعت : “ مهم جدًا كفنانة تسخير واستثمار شهرتي و حساباتي في السوشال ميديا للتعريف بهيك جمعيات و فعاليات خيرية لتوصل الرسالة لأكبر عدد ممكن من الناس و المتابعين حتى يساعدو ويدعمو .. مزيد من التفاصيل عن اليوم و رقم حسابهم في الستوري”.


يشار إلى أن نسرين طافش تشارك في موسم رمضان الحالي من خلال مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

 

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمه .

نسرين طافش اطلالة نسرين طافش أعمال نسرين طافش الفنانة نسرين طافش صور نسرين طافش

ترشيحاتنا

هل يصل سعر كيلو الليمون إلى 100 جنيه؟.. اتحاد الفلاحين يجيب

الخميس.. أول أيام عيد الفطر فى العراق واليمن

وقف التصعيد.. وساطة مصرية لإقرار هدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل

الباعة الجائلين يحتلون منطقة صفط اللبن فى الجيزة .. والأهالى يستغيثون

صانع تريندات وصائد جوائز.. أسرار نجاح المصور محمد ورداني| شاهد

خوفا من الإصابة بالأمراض.. تطهير ترعة الحاجر مطلب أهالى عزبة الأقرع فى البحيرة| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلكيا: الأربعاء المتمم لـ شهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

القرار الرسمي بعد قليل.. السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير

فلسطين: استشهاد 26 شخصًا بينهم 10 أطفال في القصف الإسرائيلي على غزة

موسيماني لـ لاعبي الأهلي: أغلقوا صفحة الدوري.. وركزوا فى «صن داونز»

شعراوي: رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق خلال إجازة عيد الفطر.. والغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوجيهات الرئيس السيسي .. القوات المسلحة تحتفي بأسر الشهداء بمناسبة حلول عيد الفطر

طرق تزيين البيت بالبالونات في عيد الفطر 2021

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ