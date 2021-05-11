شعور ولا اجمل.. نسرين طافش تعلق على مشاركتها في الأعمال الخيرية

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك أثناء مشاركتها في أعمال إحدى الجمعيات الخيرية .

وكتبت نسرين طافش تعليقا على الصورة، قائلة: “لما نمد أيدينا لبعض بالمساعدة من القلب تصبح الدنيا اجمل واحن .. جميل التبرع بالمال او الملابس او الأدوية بس صدقوني لما تعملو الخير بايديكم شعور ولا اجمل كان يوم كلو خير مع جمعية شارك البسمة مع المتطوعين اللي حضرنا مع بعض اكتر من ٤٠٠ ألف وجبة لاهلنا المحتاجين.. اذا قادرين تشاركوا جمعية شارك البسمة بانكم تنزلو معاهم وتساعدوهم بايديكم او بالتبرع بثمن الوجبات هتسعدوا ناس كتير.. مساعدات جمعية شارك البسمة مستمرة حتى بعد رمضان على مدار السنة و محتاجين دعمكم معانا عشان نستمر بزرع البسمة و الفرح في قلوب المحتاجين و الأيتام”.

وتابعت : “ مهم جدًا كفنانة تسخير واستثمار شهرتي و حساباتي في السوشال ميديا للتعريف بهيك جمعيات و فعاليات خيرية لتوصل الرسالة لأكبر عدد ممكن من الناس و المتابعين حتى يساعدو ويدعمو .. مزيد من التفاصيل عن اليوم و رقم حسابهم في الستوري”.



يشار إلى أن نسرين طافش تشارك في موسم رمضان الحالي من خلال مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمه .