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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تحسبا لعيد الفطر

حملات صحة الدقهلية
حملات صحة الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة، ومنع جميع الإجازات للأطباء استعدادا للاحتفال بعيد الفطر المبارك وذلك من غدٍ، الأربعاء، وحتي يوم الأحد.
 

وأكد "مكي"، فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، مشيرا إلى توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين، وتكثيف المرور على جميع منشآت تقديم الخدمة الطبية للتأكد من جاهزية فرق الطوارئ وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم بالمستشفيات.
 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فرق الانتشار السريع على جاهزية لمواجهة إصابات قد تحدث كما تم تخصيص نسبة 30٪ من أسرّة المستشفيات لحالات الطوارئ ومراجعة المصادر البديلة للكهرباء والمياه بالمستشفيات كما تم التنسيق مع إسعاف الدقهلية وتحديد أماكن تمركزات الإسعاف.
 

وأشار إلى أن فرق مراقبة الأغذية شنت حملات مكثفة بجميع المدن والمراكز؛ للمرور على محلات بيع الأغذية والنوادي والمطاعم، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة في جميع المنافذ والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا والتنبيه على التباعد بين الطاولات واستخدام الكمامة والمطهرات في جميع المنشآت كما تم التأكد من توافر معاييرالسلامة والأمان  بالحدائق والمتنزهات والنوادي الاجتماعية والمطاعم وتكثيف المرور على مصانع الحلوى (كعك العيد). 


وأوضح أن مراكز تلقي اللقاح تعمل يوميا خلال أيام العيد كما حث المواطنين على  تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة  و منع التجمعات  في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والنوادي وغيرها من الأماكن المغلقه.
 

ووجه وكيل الوزارة، التهنئة لجموع الشعب والأمة الإسلامية عامة وشعب الدقهلية خاصة بعيد الفطر المبارك.

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رفع درجة درجة الإستعداد عيد الفطر منافذ تقديم الخدمة الصحية

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