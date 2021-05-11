رئيس هيئة قناة السويس : التعاقد على أحدث كراكتين بالشرق الأوسط..فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه من ضمن أعمال تطوير هيئة قناة السويس كان تطوير المجرى الملاحي وتطوير الأسطول مؤكدا أنه كان يعتمد على التطوير على تطوير الكراكات والقاطرات.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه تم التعاقد على أحدث كراكتين موجودتين في الشرق الأوسط مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للكراكة 3600 متر في الساعة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أننا نسعى لتحديث أسطول كراكات هيئة قناة السويس بما يناسبها كمجرى ملاحي عالمي، موضحا أن كراكة مهاب مميش من أحدث الكراكات التي انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس.

وأشار مميش إلى أن الكراكة تعمل على قاع 35 متر وتعمل على القاع الصخري أيضا وهو أهم ما يميزها مؤكدا أنه نطور المجرى الملاحي بدل من التعاقد مع شركات أجنبية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أنه نعمل على التوسعة وتعميق المجرى الملاحي من أجل عبور السفن العملاقة.