خالد الجندى: رمضان هذا العام يختلف بانضباط الناس وإيمانهم عن الأعوام السابقة.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مضى الأيام المباركة مثل شهر رمضان سريعا، هى مصيبة نمر بها، لافتا إلى أن هذا العام لمن نلاحظ مخالفات كبيرة فى سلوكيات الناس مثل الأعوام السابقة، ولا نعرف هل هذا بسبب ما فعلته كورونا أو زيادة فى إيمان الناس.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "قرأنا ورأينا ناس تتقرب وتستغيث بالله، وناس تتصدق وتفعل الخير، ونحمد الله على هذه النعم الذى عشناها فى شهر رمضان، ربنا يعود علينا هذه الأيام بالخير وقبول الطاعة والاستجابة فى الدعاء".