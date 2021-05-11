وزير الرياضة يصل بورسعيد لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإنشاء استاد النادي المصري

وصل دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لمناقشة في إجراءات تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بإنشاء ستاد النادي المصري.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الرياضة فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس.

ومن المنتظر أن يتفقد محافظ بورسعيد ووزير الرياضة والنواب ستاد النادي المصري.

IMG-20210511-WA0017

IMG-20210511-WA0016

IMG-20210511-WA0014

IMG-20210511-WA0015