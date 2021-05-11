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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف التصعيد.. وساطة مصرية لإقرار هدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي إنه  دمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ في شمال قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت مصادر لشبكة العربية الإخبارية، إن هناك جهودا مصرية حثيثة  تعمل على إقرار هدنة سريعة لوقف التصعيد في غزة.

وذكرت مصادر العربية، إن القاهرة تواصلت مع الفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق الصواريخ.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس، إياد فتحي شرير.

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، افيخاي أدرعي، على حسابه بموقع "تويتر"، إنه تم اغتيال إياد شرير الذي يعتبر ناشطًا في حماس وكان مسؤولًا عن تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع ضد إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 28 شخصًا من بينهم 10 أطفال وسيدة، و152 مصابًا، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة.

وأفادت وكالة “معا” الفلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي تجدد بشكل عنيف شمال قطاع غزة، بمشاركة زوارق الاحتلال الحربية المتواجدة قبالة سواحل القطاع في الهجمات.

كانت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، قد تجددت عصر اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن جيش الاحتلال تكثيف الهجمات.

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بجوار مسجد الشهيد محمود طوالبة شرق شارع النفق وسط غزة مما أدي لتواجد إصابات تحت الأنقاض

أركان الجيش الإسرائيلي منصات إطلاق الصواريخ غلاف قطاع غزة جهود مصرية حثيثة اقرار هدنة سريعة الفصائل الفلسطينية

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