«حياة كريمة» يفاجئ عامل بأسيوط بفدان أرض ورأس ماشية..فيديو

تناول برنامج حياة كريمة، المذاع عبر شاشة دي إم سي، اليوم الثلاثاء حكاية "عم صابر" في أسيوط .

قال أحد جيران عم صابر أنه رجل مسكين لديه 3 من الأولاد مؤكدا أنه من الممكن أن يعمل يوم ويظل 3 أيام دون عمل وهو هكذا دائما .

وقال عم صابر أنني أعمل في الفلاحة وأعمل بيومية 80 جنيه من الساعة الرابعة فجرا حتى الساعة 11 صباحا مؤكدا أنني أعمل في الشتاء أسبوع كحد أقصى.

وأضاف عم صابر اننى اسافر إلى القاهرة أعمل في الفاعل واحمل “طوب وحجارة” ولدي 3 من الأولاد واتمنى لهم مستقبل أفضل.

ووفر فريق حياة كريمة لـ عم صابر فدان أرض وماشية جاموسة.