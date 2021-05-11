أفيخاي أدرعي يرد على تغريدة لـ هيفاء وهبي عن فلسطين

رد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تغريدة نشرتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن القضية الفلسطينية.

وقالت هيفاء وهبي في تغريدة لها إن ما يحدث في قطاع غزة جريمة ضد الإنسانية.

وكتب “أدرعي”، على "تويتر" ردًا على تغريدة هيفاء، "صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة".

وزعم متحدث جيش الاحتلال، أن "ما يحصل في غزة جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الإرهابيين وعلى رأسهم حماس".

ودعا أدرعي "العالم إلى أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار"، مختتما "ليس كل مرة تسلم الجرة" بحسب ما كتبه.