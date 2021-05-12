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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 12-5-2021

صدى البلد

نشر البنك المركزي تقريرا لأسعار العملات الأجنبية والعربية وفقا لآخر تحديث زجاءت الأسعار كالتالي:

 سجل الدولار 15.6182 للشراء، و15.7451 للبيع.
وسجل اليورو 18.9933 للشراء، و19.1540 للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى 22.0795 للبيع،و 22.2652 للشراء .


وسجل الدولار الكندى  12.9034 للشراء،و 13.0125 للبيع، وسجل الكرون الدانمركى  2.5545 للشراء، و 2.5756 للبيع  وكرون نرويجى 1.8953 للشراء، 1.9116 البيع وكرون سويدى 1.8781 للشراء، 1.8941 للبيع والفرنك السويسرى 17.3036 للشراء، 17.4519 للبيع .
و100 ين يابانى 14.3669 للشراء، 14.4849 للبيع .
والريـــال السعـــودي 4.1644 للشراء، 4.1985 للبيع والدينــار الكويتى 51.9051 للشراء، 52.3442 للبيع.
والدرهم الاماراتى 4.2516 للشراء، 4.2870 للبيع .
وسجل الدولار الاسترالى 12.2556 للشراء، و 12.3584 للبيع .
والدينــار البحــريني 41.4277 للشراء، 41.7698 للبيع.
والريـــال العمـــانى 40.5669 للشراء، 41.0030 للبيع.
والريـــال القطــــرى 4.2884 للشراء، 4.3256 للبيع .
والدينـار الأردنـي 21.9975 للشراء، 22.2389 للبيع .
واليوان الصينى 2.4312 2.4513 للشراء ، 2.4513 للبيع. 

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