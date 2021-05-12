أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 12-5-2021

نشر البنك المركزي تقريرا لأسعار العملات الأجنبية والعربية وفقا لآخر تحديث زجاءت الأسعار كالتالي:

سجل الدولار 15.6182 للشراء، و15.7451 للبيع.

وسجل اليورو 18.9933 للشراء، و19.1540 للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى 22.0795 للبيع،و 22.2652 للشراء .



وسجل الدولار الكندى 12.9034 للشراء،و 13.0125 للبيع، وسجل الكرون الدانمركى 2.5545 للشراء، و 2.5756 للبيع وكرون نرويجى 1.8953 للشراء، 1.9116 البيع وكرون سويدى 1.8781 للشراء، 1.8941 للبيع والفرنك السويسرى 17.3036 للشراء، 17.4519 للبيع .

و100 ين يابانى 14.3669 للشراء، 14.4849 للبيع .

والريـــال السعـــودي 4.1644 للشراء، 4.1985 للبيع والدينــار الكويتى 51.9051 للشراء، 52.3442 للبيع.

والدرهم الاماراتى 4.2516 للشراء، 4.2870 للبيع .

وسجل الدولار الاسترالى 12.2556 للشراء، و 12.3584 للبيع .

والدينــار البحــريني 41.4277 للشراء، 41.7698 للبيع.

والريـــال العمـــانى 40.5669 للشراء، 41.0030 للبيع.

والريـــال القطــــرى 4.2884 للشراء، 4.3256 للبيع .

والدينـار الأردنـي 21.9975 للشراء، 22.2389 للبيع .

واليوان الصينى 2.4312 2.4513 للشراء ، 2.4513 للبيع.