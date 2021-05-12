حسام موافي يروي قصة له مع نجله بشأن السلع المستوردة

رب زدني علما

حكى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، واقعة له مع حفيده عمر، وقال : " كان النقاش عن شراء السلع المستوردة".



وأضاف حسام موافي أثناء تقديمه برنامج “رب زدني علما” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن حفيده كان يتحدث معه عن أن السلع المستوردة أفضل وبسعر أقل.



ولفت إلى أنه تحدث مع حفيده عن أن السلع المحلية أفضل من السلع المستورده، وأن الأموال تظل فى مصر و لا تخرج منها.



وأشار إلى أنه شرح له قصة صغيرة وقال : " نحن نعيش فى منزل مكون من 8 أشخاص قام الأول بشراع سلع، و الثانى أراد أن يشتريها منه بسعر أعلي، وظهر أخري يري شراء نفس السلع بسعر أعلي، فالأموال تتحرك فى نطاق المنزل ولا تخرج منه".

