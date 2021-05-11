خدمات.. تعرف على شهادات الخير والصدقات الجارية من بنوك التعمير والإسكان وQNB

يطرح بنك التعمير والإسكان وبنك QNB شهادات للخير والصدقات الجارية تستطيع من خلالها التحكم في اعمالك الخيرية ودفع صدقاتك في الكثير من الأماكن لضمان وصول صدقاتك إلى مستحقيها مع تجنب نسيانها او تعطلها بسبب تعقيد الإجراءات أو عدم امتلاكك للوقت.

شهادة الصدقة الجارية من بنك التعمير والاسكان

يتم تفويض البنك في استخدام العائد الخاص بها في تمويل الأعمال الخيرية ـ كنوع من أنواع الصدقة الجارية (كما يمكن التنازل عن مبلغ الشهادة الأصلي أو الاستمرار في التنازل عن عائدها الدوري في حالة الوفاه لاقدر الله) لصالح أي جهة كنوع من أنواع الصدقة الجارية

الأغراض التي تمولها الشهادة

(كفـالة اليتـيم / المؤسسات العلاجية / المعاهد التعليمية / بنك الطعام) / البرامج الخاصة برعاية المسنين / المؤسسات التي ترعى الأطفال الأيتام المعاقين).

مــدة الشهـادة : ثلاثية ( 3سنوات) وخماسية (5سنوات ) وتسرى اعتبارا من تاريخ الشـراء.

مميزات الشهادة

-يتم احتساب معدل عائد سنوي ثابت للشهادات الثلاثية ،الشهادات الخماسية ويصرف كل 3 شهور.

-يحق لصاحب الشهادة الاقتراض أو الحصول على بطاقات الائتمان بضمانها يصل الى 80 % من قيمة الشهادة بإجراءات وعوائد ميسرة.

-يمكن شراء الشهادات باسم الغير وكذلك باسم أكثر من مستفيد ، كما يمكن شراء الشهادات باسم القصر سواء بمعرفة الأب ( الولي الطبيعي ) كما يمكن الشراء بمعرفة الأم أو الغير (على سبيل الهبة أو التبرع).

-للعميل الحق في استرداد قيمة الشهادة المشتراه بعد مضى (6شهور) من تاريخ شراء الوعاء الادخاري ويتم اعادة احتساب العائد وفقا لمدة الايداع الفعلية.

شهادة نهر الخير من بنك QNB

شهادة نهر الخير الخيرية هي شهادة متوسطة الأجل تمكنك من المشاركة في الأعمال الخيرية، حيث يتم التبرع بالعائد المتغير بصفة شهرية أو ربع سنوية إلى مؤسسة مصر الخير وفي نهاية المدة يتم إسترداد أصل مبلغ الشهادة.

مميزات الشهادة

-يمكنك التبرع بالعائد شهرياً أو ربع سنوياً حسب اختيارك.

-يمكنك إسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 شهور من تاريخ الإصدار في أي وقت، بناءاً على جدول استرداد الشهادات المعلن.

-لا يوجد حد أقصى لعدد الشهادات التي يمكنك إصداراها.

-يمكنك توجيه تبرعاتك إلى مؤسسة "مصر الخير" في حساب "الزكاة" أو "الصدقة الجارية" حسب اختيارك

الخصائص العامة للشهادة

-الشهادات متوفرة بمدة 3 سنوات.

-الحد الأدنى للسن: 21 سنة

-يجب أن يكون لدى العميل حساب جاري أو جاري ذو عائد أو توفير في البنك.

-الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1,000 جنيه.