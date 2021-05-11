أفضل فقرة.. رامز جلال : طارق يحيى هبش إيدي وكل رجل المساعد.. فيديو

كشف الفنان رامز جلال عن أفضل من تم اسقاطهم من “الهوب دروب” خلال برنامج رامز عقله طار والذي تم عرضه على فضائية إم بي سي مصر.

وأضاف جلال أن “أفضل زقة كانت لـ طارق يحيى بعد ما هبش دراعي وكل رجل المساعد بتاعي” فيما حصلت الفنانة ويزو على المركز الثانى وكانت بمثابة إلقاء قنبلة هيروشيما.

وتابع الفنان رامز جلال أنه من أفضل من تم إلقائهم في حمام السباحة من “الهوب دروب” كانت الفنانة أسما المنور التي كانت اشبه بالإنتحار وليست قفزة.

وأشار إلى أن الفنان محمد هنيدي عندما تم إلقائه في حمام السباحة تقمص شخصية سوبر مان.