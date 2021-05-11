"تويوتا" تبدأ تطوير نظام خلايا وقود الهيدروجين

تتعاون شركة تويوتا اليابانية مع إحدى الشركات اليابانية الأخرى؛ للمساعدة في تطوير نظام خلايا الوقود الهيدروجينية الذي سيقوي نموذجها المستقبلي مدينة Woven.



ووفقا لموقع "تك كرانش" التقني تتلخص الرؤية للمدينة التي تبلغ مساحتها 175 فدانا في أن سيعيش الناس ويعملون بين كل مشاريع تويوتا بما في ذلك مكوكاتها وروبوتاتها الإلكترونية المستقلة، في بناء نظام بيئي متصل بالكامل تعمل عليه خلايا الوقود الهيدروجيني.



وأعلنت شركة Woven Planet الشركة التابعة لشركة تويوتا والمسؤولة عن المشروع أن شركة ENEOS التي تستثمر بكثافة في الهيدروجين، ستساعد في مشروع تويوتا حول مدينة المستقبل.. مشيرة إلى أن هذه الشراكة الجديدة لا تعني فقط أن تويوتا ستدعم الهيدروجين على الكهرباء، بل يمكن أن تساعد اليابان أيضًا على تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.



وستعمل الشركتان معًا لاختبار جدوى سلسلة التوريد القائمة على الهيدروجين من الإنتاج إلى التسليم إلى الاستخدام، ولتسهيل ذلك، ستقود إينيوس تطوراتها التكنولوجية في إنتاج الهيدروجين لتحقيق سلسلة إمداد خالية تمامًا من الكربون.



من خلال هذه الشراكة، تضع تويوتا الهيدروجين كأحد أفضل مصادر الطاقة النظيفة المستدامة للمستقبل، على الرغم من وجود سيارات كهربائية في السوق أكثر من الهيدروجين.