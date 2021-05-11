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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن : غدا المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر

هلال شهر شوال
هلال شهر شوال

أعلنت مملكة الأردن أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن والخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية .

وكانت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت ، اليوم الثلاثاء،  أن غدا الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر،  حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية.

 

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وتعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصدي تمير وحويط بالمملكة العربية السعودية.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن الرائي الفلكي عبدالله الخضيري قوله إن هلال شهر شوال هذا المساء لم يتم مشاهدته من مرصد تميز لرصد الآهلة.

عيد الفطر الأردن شهر رمضان الخميس أول أيام عيد الفطر

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