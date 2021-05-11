الأردن : غدا المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر

أعلنت مملكة الأردن أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن والخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية .

وكانت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت ، اليوم الثلاثاء، أن غدا الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية.

وتعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصدي تمير وحويط بالمملكة العربية السعودية.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن الرائي الفلكي عبدالله الخضيري قوله إن هلال شهر شوال هذا المساء لم يتم مشاهدته من مرصد تميز لرصد الآهلة.