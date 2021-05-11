الأمطار تعطل مباراة ديوكوفيتش في روما

أوقفت الأمطار مباراة المصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أمام الأمريكي تيلور فريتز في بطولة روما لتنس الأساتذة.

وكان "نولي" متفوقا (6-3) في المجموعة الأولى ومتعادلا (5-5) أمام فريتز في الثانية، قبل أن تتوقف المباراة بسبب الأمطار.

وغادر ديوكوفيتش الملعب الرئيسي في فورو إيتالكو وهو غاضب، سواء من أدائه وكذلك من حكم الكرسي، بعدما أهدر إرساله بينما كان متفوقا 5-4 ليفشل في الظفر بالمجموعة الثانية سريعا.

ورغم بدايته للمباراة بشكل جيد، إلا أن الصربي بدأ في ارتكاب أخطاء سهلة كان يمكن تجنبها وبدأ في الصراخ تجاه طاقمه التدريبي.

ويطمح ديوكوفيتش للفوز بالمباراة لمواصلة مسيرته للدفاع عن لقبه، حيث سبق وتوج في روما باللقب 5 مرات في 10 نهائيات.

وينتظر استئناف المباراة خلال الساعات القادمة، في انتظار أن تتوقف الأمطار بعد الساعة 16.00 بتوقيت جرينتش.