سوريا تعلن تعذر رؤية هلال شوال.. والخميس أول أيام عيد الفطر

أعلنت السلطات في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت رئاسة الوزراء السورية، إن الجهات العامة قررت تعطيل العمل اعتبارا من الخميس وحتى يوم الأحد المقبل بمناسبة عيد الفطر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات واليمن كذلك، أن غدًا الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان وإن بعد غد الخميس هو أول أيام شوال وعيد الفطر.

كما قالت دولتا ماليزيا وإندونيسا إن رؤية هلال شوال تعذرت، في مواقع رصد كثيرة، وعليه تقرر إن يكون رمضان 30 يومًا وإن يكون الخميس هو أول أيام العيد.

