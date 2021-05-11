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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راحة للاعبى الأهلي غدا ومعسكر مغلق الخميس استعدادا لمواجهة صن داونز

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة غدا من التدريبات، ‏على أن يستأنف مرانه يوم الخميس المقبل لمواصلة التحضير لمواجهة صن داونز الجنوب ‏إفريقي التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف للمجموعة ‏التي شاركت في مباراة  الزمالك التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد القاهرة ضمن ‏منافسات الجولة ال21 في بطولة الدوري الممتاز وذلك للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏فيما خاض باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات الكرة.‏

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد أكد إغلاق ملف بطولة الدوري بنهاية مباراة ‏الزمالك التي أقيمت أمس والتركيز في مباراة صن داونز، وذلك خلال حديثه مع اللاعبين قبل ‏انطلاق المران.‏

ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكرا مغلقا الخميس إستعداداً لمواجهة بطل جنوب أفريقيا .

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