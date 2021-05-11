أحمد شيبة : مخدتش جنيه من أغنية آه لو لعبت يا زهر وزعلان من السبكي .. فيديو

أكد المطرب الشعبي أحمد شيبة ، أنه لأول مرة يغني في رمضان، إذ أنه غنى في حفلات بشهر رمضان الحالي كبروفات لحفلات الفترة المقبلة.

وأضاف أحمد شيبة، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع علي قناه "القاهرة والناس"، أنه تنازل عن أغنيته "أه لو لعبت يا زهر" للمنتج السبكي، مؤكدا أنها حققت نجاح كبير ولم يحصل على أموال من مبيعاتها، متابعًا: "مخدتش منها فلوس خالص.. وزعلان من السبكي".

وأشار أحمد شيبه ، إلى أن أخيه يسكن معه في نفس العمارة ولم يتخل عنه في أي فترة من الفترات، كما أنه ساعد عائلته ولديه 5 أخوات ويساعدهم دائمًا، منوهًا إلى أن عائلته لهم حب وتعامل خاصة بالنسبة له.