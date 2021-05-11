ولي عهد أبوظبي يهنئ «السيسي» بعيد الفطر: نتمنى لمصر التقدم والازدهار

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بكل التقدم والازدهار.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس أعرب عن خالص تقديره للشيخ محمد بن زايد للفتة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها الشقيق والأمة الإسلامية باليُمن والبركات.