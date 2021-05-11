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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مقترح الخير.. ماذا قال الخبير العسكري نصر سالم عن إنشاء قناتين جديدتين؟

جانب من زيارة السيد
جانب من زيارة السيد الرئيس لهيئة قناة السويس

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، أن المقترح المقدم للرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء قناتين جديدتين أمر في منتهي الأهمية.

وقال نصر سالم في تصريحات لـ صدى البلد، إن الازمة التي تسببت فيها السفينة الجانحة "إيفرجيفن" مارس الماضي، وتعطيلها حركة الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس قرابة الأسبوع جعل الجميع يفكر في حلول خارج الصندوق تجنبا لأي أزمات في المستقبل، ومن هنا جاء مقترح رئيس الهيئة، مؤكدا أن تنفيذ المقترح سيحقق نتائج لا حدود لها.

وأكد نصر، أن إنشاء القنوات الجديدة بمثابة رسالة طمئنة قوية لشركات الملاحة الدولية، وأنه لن يكون هناك مشكلة كالتي أحدثتها "إيفرجيفن"، معقبا "القناة هتكون مؤمنة 100 ×100".

وعن تمويل القناتين الجديدتين، أكد نصر أن المصريين على اتم الاستعداد ويتمنوا المساهمة، معقبا "اللي ساهم في دفع قرش في القناة الجديدة أخذ عشرة كمان، دايما النجاح يجذب الناس".

واختتم رئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق حديثة قائلاً: إن مصر تحتاج إلى إنشاء قناتين جديدتين كما أقترح الفريق أسامة ربيع، لأن المجري الملاحي له أهمية كبيرة، مشددا على ضرورة تشجيع ودعم مثل تلك المقترحات؛ لأنها تحقق مكاسب جملة، وتزيد من ثقة شركات الملاحة الدولة بقناة السويس المعبر الاستراتيجي الأهم بالشرق الأوسط.

 

إنشاء قناتين جديدتين

وقدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مقترحا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للإسماعيلية، لزيادة السفن العابرة لقناة السويس، بإنشاء قناتين جديدتين، تتمثلان في إنشاء قناة ازدواجية بمنطقة البحيرات من الكيلو 122 لـ 132 كيلو ترقيم قناة السويس، وكذلك توسعة قناة السويس من الكيلو 132 لـ 162 توسعة 40 مترا جهة الشرق، وتعميق من 166 قدما لـ 72 قدما، وبذلك يتم إنشاء قناتين جديدتين بطول 10 كيلو مترات لتحسين الملاحة لقناة السويس لزيادة الطاقة الاستيعابية لقناة السويس ليصل مرور السفن إلى 6 سفن في القناة بواقع 3 سفن في كل قناة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن الاقتراح يأتي لتحسين عبور السفن، ومنع تأثير الرياح والأمواج ومنع التيارات الملاحية من التأثير على مؤخرة السفن، وزيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد المجرى الملاحي بهيئة قناة السويس، واستمع لشرح مفصل من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حول المشروعات التنموية بالمنطقة، والخطط المستقبلية لتطوير المجرى الملاحي لاستيعاب السفن العملاقة.

 

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