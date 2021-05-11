حارس مرمى يوفنتوس: اتخذت قرار رحيلي منذ أشهر

علق جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، على قرار رحيله عن السيدة العجوز.

وأعلن بوفون، رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، خلال حوار تلفزيوني أجراه مؤخرًا.

وكتب بوفون، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "كل بداية لها نهاية. هذه نهاية الفترة الثانية بالنسبة لي مع يوفنتوس".

وأضاف "لقد اتخذ القرار وتم الإبلاغ به منذ عدة أشهر، لكن هذا القرار ليس سهلًا، لأنه ليس من السهل قطع هذه العلاقة".

وتابع "هنا توجد قصتي وفرحتي ودموعي وبيتي، لكني أعلم أن الوقت قد حان. لا يوجد شكر كبير يكفي لقوله".

واختتم: "لقد قدمت كل شيء، وتلقيت المزيد. القادم لم يُكتب بعد، علينا العيش دائما حتى النهاية".

