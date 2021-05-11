لا تسمح لموقف أن يفسد يومك .. رسالة غامضة من كهربا عبر إنستجرام

نشر محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علق محمود كهربا على الصورة قائلا : لا تسمح لموقف مدته دقيقة. بأن يفسد يومًا مدته 1440 دقيقة .

يذكر أن استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .

وحجز محمد الشناوى مكانه فى تشكيل الأهلى الأساسى كحارس للمرمي فى ظل المستويات والخبرات الكبيرة التى يمتلكها ، وحسم موسيمانى تشكيل الأهلى الدفاعى أمام الزمالك حيث قرر الاعتماد على محمد هانى كظهير أيمن بجانب كل من بدر بانون وياسر إبراهيم فى قلب الدفاع وتجري الآن المفاضلة بين أيمن أشرف " العائد من الإصابة " ومحمود وحيد للاعتماد على أحدهما فى التشكيل الأساسى .

واستقر موسيمانى على الاعتماد على عمرو السولية بجانب أليو ديانج فى وسط الملعب مع وجود محمد مجدى قفشة فى مركز صانع الألعاب ويفاضل المدير الفنى للأهلى بين طاهر محمد طاهر وكهربا للاعتماد على أحدهما فى مركز الجناح الهجومى بجانب كل من حسين الشحات ومحمد شريف .

وفى هذا السياق ، قرر اتحاد كرة القدم بقيادة المهندس احمد مجاهد تقليص عدد الحضور فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها بينهما مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .

واستقر اتحاد الكرة على اقتصار الحضور على 50 شخصا فقط لا غير ، ويتم تقسيم العدد إلى 25 شخصا من قبل الأهلى " مجلس الإدارة بجانب الدعوات" و25 شخصا من الزمالك " مجلس الإدارة بجانب الدعوات " .

وجاء قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الحضور إلى 50 شخصا فقط لا غير فى ظل انتشار فيروس كورونا والحرص على الخروج بالمباراة إلى بر الأمان مثلما حدث فى مباراة الدور الأول بين الفريقين الكبيرين والتى أقيمت أيضا على استاد القاهرة المستضيف لقمة اليوم .

ويضم الأهلى والزمالك مجموعة من اللاعبين الذين يعدون الأعلى سعرا فى الكرة المصرية من حيث القيمة التسويقية وهو ما يشير إلى أن مباراة اليوم ستكون واحدة من المواجهات الساخنة بين الفريقين للعديد من الاعتبارات على رأسها كتيبة النجوم التى يمتلكها كل فريق بجانب المنافسة الحامية بين القطبين على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم .

وتبلغ القيمة التسويقية للاعبي الأهلى بشكل عام 27.8 مليون يورو بينما تبلغ قيمة فريق الزمالك 24 مليون يورو وهو ما يشير إلى أن الأهلى يتفوق بنسبة 3.8 مليون يورو وذلك نتيجة حصد الأحمر العديد من البطولات فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها لقب دورى أبطال إفريقيا بالإضافة إلى مشاركته فى كأس العالم للأندية فى نسخته الأخيرة.