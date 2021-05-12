أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 12 - 5 - 2021
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 12 مايو 2021، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وجاءت الأسعار كالتالى:
سجلت الطماطم للكيلو 1.5 جنيه الى 3.75 جنيها
بطاطس سعر الكيلو يتراوح بين 1.5 جنيه و3 جنيهات
البصل سعر الكيلو يتراوح بين 1.5 جنيه و3.7 جنيه
الكوسة سعر الكيلو يتراوح بين 1.5 جنيه و4 جنيهات
جزر بدون عروش سعر الكيلو يتراوح بين 1.5 جنيه و2.75 جنيه
فاصوليا للكيلو من 3 إلى 5.5 جنيه
باذنجان بلدي بـ 2 جنيه للكيلو
باذنجان رومي بـ 1.5 جنيه للكيلو وحتى 2.5 جنيه