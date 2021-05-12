اتفاقيات تعاون جديدة بين "الجلالة" وجامعات دولية .. استضافة أساتذة وخبراء أمريكيين للتدريس من جامعة أريزونا ستيت.. وتعاون مع "هيروشيما اليابانية" لتأسيس برامج تعليمية

توقيع اتفاقية التعاون بين جامعتي الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية

توقيع اتفاقية تعاون جامعة الجلالة مع جامعة هيروشيما اليابانية

جامعة الجلالة: نعمل على توأمة مع الجامعات الأجنبية

تعد جامعة الجلالة واحدة من أهم الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها العام الماضي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظامًا تعليميًّا عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب في داخل مصر وخارجها.

بينما يضم الحرم الجامعي 15 كلية، تقدم أكثر من ٦٥ برنامجًا متميزًا، حيث تم افتتاح ١٤ مجالًا هذا العام منقسمين إلى ٢٩ برنامجًا في شتى المجالات، منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدلة، العلوم الهندسية، العمارة، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، طب الأسنان، علوم التمريض، وأخيرا علوم وهندسة الحاسبات.

كما تضم الجامعة مستشفى تعليميًّا يجري حاليًا تجهيزه، وسكنًا خاصًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوفر أيضًا وسائل مواصلات للطلاب والسادة العاملين بالجامعة.

وقد شهدت الجامعة تعاون كبير في الاونة الأخيرة مع عدد من الجامعات الاجنبية من بينها:

التعاون بين جامعتي الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية (Arizona State University)، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والسفير معتز زهران سفير مصر بالولايات المتحدة، والسفير جونثان كوهين سفير أمريكا بمصر، والدكتور دوج بيكر المدير التنفيذي لمؤسسة سينتانا للتعليم.

وأكد الوزير، فى كلمته خلال حفل التوقيع، على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا؛ للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، بما يضمن مستوى دولي متميز من التعليم، ووجود خريج حاصل على شهادة معترف بها دوليًّا ومحليًّا، وبما يحقق لمصر مكانة متميزة على الخريطة العالمية في التعليم العالى والبحث العلمى.

وقال إن السنوات الماضية شهدت إجراء عدد من الشراكات مع مؤسسات دولية جامعية، سواء على مستوى الجامعات الحكومية أو الدولية الجديدة، موضحا أن اختيار جامعة أريزونا يرجع إلى ما تتمتع به الجامعة من مستوى تعليمي وبحثي متميز عالميًّا، خاصة في مجالات الهندسة، والعلوم، وإدارة الأعمال، والإعلام والفنون.

وأشاد الوزير بالجهد الكبير الذي بذله الطرفين المصري والأمريكي، خلال الفترة الماضية لإتمام هذه الاتفاقية، رغم ظروف جائحة كورونا، موجهًا الشكر للبروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا، وكذلك للسفارة المصرية بأمريكا، والسفارة الأمريكية بالقاهرة لدورهم المتميز في تذليل العقبات والتحديات التي واجهت الاتفاقية والخروج بها إلى النور.

من جانبه أشار السفير الأمريكي بالقاهرة جونثان كوهين إلى تطور العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأمريكا، مؤكدًا أن بلاده تسعى دائمًا للارتقاء بشراكتها مع مصر في جميع المجالات، خاصة التعليمية والبحثية.

واستشهد السفير ببعض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وبلاده، ومنها بناء أكثر من 2000 مدرسة، وتدريب أكثر من مائة ألف معلم، وتقديم أكثر من 350 مليون دولار من خلال المنح الدراسية والتبادلات الأكاديمية.

وأضاف كوهين أن اتفاقية اليوم تفتح مجالات التعاون العلمي والتعليمي بين الجامعتين، وتتيح الفرصة أمام عدد كبير من الطلاب للحصول على تعليم أمريكي ذي مستوى عالمي، يساعدهم على بناء مهاراتهم التقنية في المجالات الحيوية، التي يمكن أن تدعم انطلاق مصر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

من جانبه، أشاد البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا، بهذه الاتفاقية التى تسمح بنقل الخبرة الأكاديمية والعلمية بجامعته إلى جامعة الجلالة، مشيرًا إلى أن جامعة أريزونا واحدة من أهم الجامعات الأمريكية، ولها موقع متميز في التصنيفات العالمية، حيث إنها مصنفة رقم 1 في الابتكار على مستوى الولايات المتحدة، وتم تصنيفها دوليًّا رقم 155 مما يجعلها واحدة من أفضل الجامعات الدولية.

وأكد “كرو” أن اتفاقية اليوم تمثل خطوة إضافية في تقوية دور الجامعة في التعاون الأكاديمي مع الجامعات الأهلية المصرية.

بدوره أكد الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن هذه الاتفاقية هي نتاج عمل وجهد كبير من الطرفين، منوها إلى أن جامعة الجلالة تسعى للاستفادة من الخبرة الأمريكية في تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة، خاصة أن جامعة الجلالة تمثل واحدة من الجامعات الدولية التي تحرص على تقديم خدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها في دول العالم.

وأضاف حيدر أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول في تقديم العملية التعليمية داخل الجامعة، باستضافة الأساتذة والخبراء الأمريكيين للتدريس، سواء بالحضور أو بنظام التعليم عن بعد، مضيفًا أن الجامعة تتطلع إلى عقد المزيد من اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي، وتبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بين الطرفين.

وتنص الاتفاقية على منح شهادة مزدوجة "Dual degree" معتمدة من جامعتي الجلالة وأريزونا، لكليات الهندسة، والعلوم، وإدارة الأعمال، والإعلام والفنون، وأيضًا منح شهادة معتمدة من جامعة الجلالة بمساعدة إدارية من الشريك التجاري لجامعة أريزونا (CINTANA) لكليات الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الهندسة الزراعية وعلوم الغذاء.

كما تنص الاتفاقية أيضًا على التعاون بين الطرفين في تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية، خاصة بكليات الطب وطب الأسنان، ودعم وتطوير مراكز الكليات الرقمية ومنصات التعلم الإلكتروني، وتطوير عملية ضمان الجودة والمراجعة الأكاديمية.

وقع الاتفاقية عن الجانب الأمريكي البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا، والبروفيسور دوج بيكر المدير التنفيذى لمؤسسة سينتانا للتعليم، وعن الجانب المصري د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة.

نعمل على التوأمة مع جامعات أجنبية ذات قيمة عالية:

وكان قد قال الدكتور طارق أبو المعاطى نائب رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن الجامعات الأهلية تعد جميعها منظومة واحدة منها الجلالة وجامعة الملك سلمان والمنصورة الجديدة، مشيرأ إلى أن الجميع يعمل بنفس الفكر واللوائح حيث أنه متشابهة بشكل كبير فكل جامعة تتميز ببعض البرامج الخاصة بها، مشيرا إلى انه ضمن الشروط الموجودة في قرار رئيس الجمهورية للإنشاء بعمل هذه الجامعات توأمة مع جامعات أجنبية ذات قيمة عالية.

وأضاف "أبو المعاطي"، لموقع "صدى البلد" ، أن جميع الطلاب واولياء الأمور يبحثون عن ما يقدم تعليم جيد متطور يرقى إلى المستوى العالمي ولكن داخل مصر وبمصروفات مناسبة وخاصة أن هذه الجامعات لا تهدف للربح فجميع هذه المصروفات تعود لتضخ مرة أخرى في الجامعة لذا ذلك كان السبب الرئيسي لوجود إقبال من العام الأول لها.

وأشار إلى أن من خلال مشاركة الجامعة في الملتقيات التعليمية والمؤتمرات فيكون هناك إقبالا كبيرا من الطلاب للتعرف عليها وسيتم فتح برامج أكثر بالعام الدراسي الجديد ومنها برامج دولية كما أن السكن الجامعي سيزيد من استيعاب الطلاب المغتربين وسيكون هناك تطور ملحوظ مع بداية كل فصل دراسي وليس كل عام.

تعاون جامعة الجلالة مع جامعة وهيروشيما اليابانية:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتى الجلالة الأهلية الدولية، وهيروشيما اليابانية، بحضور السيد ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة بمقر الوزارة.

ونصت الاتفاقية التى تستمر لمدة 5 سنوات على قيام جامعة هيروشيما بإرسال 15 عضو هيئة تدريس إلى جامعة الجلالة بواقع 5 أساتذة فى كل من المجالات الآتية: "الهندسة، طب الأسنان، التعليم" للعمل بجامعة الجلالة، وأن يتولى "العمداء الفنيين" للكليات والذين تقوم جامعة هيروشيما باختيارهم بمهمة تقييم محتوى البرامج التعليمية التى تقدمها الجامعة، وكذلك تقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية.

كما تنص الاتفاقية أيضًا على التعاون بين الطرفين فى تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية فى مجالات طب الأسنان، والهندسة، والتعليم، بالإضافة إلى تقديم درجات علمية مزدوجة فيها.

وقع الاتفاقية عن الجانب اليابانى البروفيسور ميتسو أوتشى رئيس جامعة هيروشيما عبر الفيديو كونفرانس، وعن الجانب المصرى الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة.