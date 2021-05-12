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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المرافق العامة وتطوير العشوائيات ..تعرف على إختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات اللجان النوعية الـ 14 بالمجلس، ومن بينهما لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل .

 

ويستعرض “ صدي البلد” اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وهي:

1- التعمير الحضري والريفى
2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.
3- المرافق العامة.
4- مواد البناء.
5- التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.
6- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.
7- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.
8- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.
9- تشريعات الإدارة المحلية.
10- الطيران المدني والنقل الجوي.
11- النقل البري.
12- النقل البحرى والنهرى.
13- قناة السويس.
14- الموانئ والطرق والكباري.
15- السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.


وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.

لمجلس الشيوخ الأسكان الإدارة المحلية قناة السويس

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