مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في سوهاج

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه صعقًا بالكهرباء إثر ملامسة أحد الأسلاك العارية بالمنزل دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي سوهاج.

تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بورود بلاغ من مستشفي البلينا المركزي بوصول "رجب محمد النحاس" 21 عامًا، جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي.

بالانتقال والفحص قرر ذويه وفاة المذكور إثر ملامسة يده أحد الأسلاك العارية بالمنزل، وجري نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.