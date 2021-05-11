انتحار فتاة شابة في منزل صديقتها لهذا السبب

بشكل مأساوي، انتحرت فتاة شابة لم تتعدى الـ 25 عامًا من عمرها بعد معانتها من مشاكل في الصحة العقلية إثر انفصالها عن صديقة عمرها.

وحسب ما نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية عثر على كاتي جودوين مشنقوقة في منزل صديقتها في مدينة شيفيلد جنوب مقاطعة يوركشاير الإنجليزية.

وكانت الفتاة قد طلبت المساعدة لمعانتها من مشاكل في الصحة العقلية قبل وفاتها، كما وصفت لها مضادات اكتئاب محاولة الاستمرار عليها لكن بدون نتيجة.

واستمعت محكمة شيفيلد كورونر إلى أن خريجة الجامعة انفصلت مؤخرًا عن صديقها وأن هذا ساهم على الأرجح في تأثر حالتها العقلية.

وقرر طبيب نفسي أنها كانت تعاني من اضطراب القلق والاكتئاب.

وقال والدا جودوين، اللذان كانا حاضرين في المحكمة ، إن استقلالها عنهما يعني أنها أخفت أشياء عنهما، ونتيجة لذلك لم يكن لديهما أي فكرة عن أن مشاكلها أصبحت سيئة للغاية.

وأضاف والدها ستيفن: “كنا فخورون بأي شيء تفعله، فكانت ابنة مثالية، و لديها الكثير من الأصدقاء الجيدين، إنها مجرد خسارة مأساوية”.