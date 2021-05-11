أحمد شيبة: لن أغنى في إسرائيل ولو اتعرض عليا 100 مليون دولار.. فيديو

أكد المطرب الشعبي أحمد شيبة، أنه سيوافق على الغناء مع سعد الصغير وأمينة في حفلة حتى لو كانت حجم صور الدعاية الخاصة بهم أكبر منه، موضحا أنه لا يلتفت الى حجم الصورة والدعاية له ولباقي المطربين، لأنه يهمه النجاح، ويرفض أن يؤدي دور سيدة في الأفلام أو المسلسلات.

وأضاف "شيبة"، خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع علي قناه "القاهرة والناس"، أنه يرفض الغناء فى إسرائيل، متابعًا: "لو أتعرض عليا 100 مليون دولا مش هغني في إسرائيل"، مؤكدًا أنه كان يأمل منذ الطفولة أن يكون مطربا، وأنه كان سيغني أغنية "صح النوم" مع أحمد عدوية، إلا أن محمود الليثي غناها بدلًا منه.

وعلق في فقرة "عدو ولا حبيب"، قائلًا: "أحمد السبكي حبيب، وحكيم حبيب وهو نجم كبير، ورامز جلال حبيب لي ورفضت المقلب بتاع السنة دي، وتعرضت لمقلب رامز مرتين، وأوكا وأورتيجا حبايب قلبي وحاولت أصلح بينهم".

وقال المطرب الشعبي أحمد شيبة، أن المطرب مصطفى حجاج سجل أغنية معه لكن الأغنية نزلت في السوق بصوت حجاج، مشيرا إلى أن أغنية "الدنيا ماشية بضهرها" كان قد تعاقد عليها من خلال محسن شبراوي، وبدأ التوزيع لها والتلحين، إلا أنه تفاجئ بنزول الأغنية بصوت مصطفى حجاج، وأنه أعاد تلحينها مرة أخرى ونزلت السوق وحققت رواجا كبيرا.

وأضاف "شيبة"، أنه سجل أغنية "أبن دمي" فى مسلسل "الأسطورة"، إلا أنه بعد الانتهاء من تسجيلها عرف أن رضا البحراوي غناها، متابعًا: "محمد رمضان أخدنا بالدور.. وسجلت الأغنية باسمي"، كما أنه سجل أغنية تتر "موسى" لكنها لم يشارك بها ولم تنزل إلى الآن.



