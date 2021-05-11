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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من محمد صلاح بعد الهجوم عليه بسبب فلسطين

صدى البلد

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي ومنخب مصر صورة له من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر .

وظهر محمد صلاح في الصورة ، داخل المسجد الاقصي معلنا تضامنه مه القضيه الفلسطنينه بسبب الاحداث الجاريه التي تشهدها حي الشيخ جرّاح .

وكان هاجم عدد من متابعي محمد صلاح بسبب عدم اعلن اي رد فعل من الاحداث التي تشهدها فلسطيم

وأعلنت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة لـ24 شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من 103 إصابات.

وقالت الصحة إن ارتفاع أعداد الإصابات جاء بعد ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم امرأة مسنة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في قصف الاحتلال لمنزل مكون من شقتين بمنطقة السوسي بمخيم الشاطيء غرب غزة.

وتستمر الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة بشكل مكثف منذ ساعات الفجر .

وبحسب وكالة معا الفلسطينية فان طائرات الاحتلال قصفت أرضا زراعية شمال قطاع غزة وموقعا لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي غرب غزة والذي يتم قصفه للمرة الخامسة

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