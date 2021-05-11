مانشستر سيتي يفوز بالدوري الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه بخسارة اليونايتد أمام ليستر

حسم مانشستر سيتي أمر التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه، بخسارة ملاحقه مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي بهدفين لهدف، في الجولة السادسة والثلاثين من عمر المسابقة.

مانشستر يونايتد دخل المباراة بتشكيل مكون من العناصر البديلة، فاستطاع لوك توماس التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل ماسون جرينوود النتيجة لمانشستر في الدقيقة 14.

وأهدى التركي سوينتشو لقب البريميرليج لمانشستر سيتي، بتسجيله الهدف الثاني لليستر في الدقيقة 66، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 66 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 10 نقاط، ما يعني تتويج الاخير بلقب البريميرليج.